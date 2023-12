God of War Ragnarok Valhalla: per Jason Schreier è 'incredibile che sia gratis'

Dallo scorso 12 dicembre il DLC God of War Ragnaro Valhalla è disponibile, pronto per essere scaricato da tutti in maniera completamente gratuita. E proprio il fatto che si può accedere al nuovo contenuto senza costi aggiuntivi è stata una sorpresa molto gradita dai fan e non solo.

In un breve post su Twitter/X, il noto giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha espresso il proprio entusiasmo per God of War Ragnarok Valhalla e per i suoi contenuti molto più ricchi rispetto a quanto si poteva inizialmente immaginare dall'annuncio fatto nel corso dei The Game Awards 2023. "God of War Ragnarok Valhalla è un DLC folle, molto più grande rispetto a come lo ha fatto sembrare l'annuncio iniziale. Non riesco a credere che sia gratis", queste le parole di Schreier, rimasto molto soddisfatto da quanto realizzato da Santa Monica Studios.

Effettivamente Valhalla si presenta come un DLC piuttosto corposo e che prova anche a cambiare le carte in tavola abbracciando meccaniche roguelite e con cinque diversi livelli di difficoltà con cui intrattenersi attraverso le insidiose sfide del contenuto aggiuntivo. Addirittura in God of War Ragnarok Valhalla c'è una sfida impossibile anche per gli sviluppatori, che non sono riusciti a completare giocando alla massima difficoltà disponibile, Show Me Mastery.

Avete già provato o finito il DLC di God of War Ragnarok?