God of War Ragnarok Valhalla: link per il download gratis su PlayStation 5 e PS4

A nemmeno una settimana dall'annuncio di God of War Ragnarok Valhalla, per la community PS4 e PlayStation 5 è già tempo di scaricare l'attesissima espansione gratuita del capolavoro action adventure di Sony Santa Monica. Eccovi tutte le indicazioni per effettuare il download sulla vostra console Sony d'elezione.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ci reimmerge nelle atmosfere di God of War Ragnarok confermando sui social di aver appena provveduto al lancio della Patch 05.01 su PS4 e PlayStation 5. Il piatto forte dell'aggiornamento in questione è ovviamente rappresentato da Valhalla, il DLC gratuito di GoW Ragnarok che amplia il perimetro ludico e contenutistico dell'odissea norrena di Kratos e Atreus per fare spazio a nuove attività e, con esse, a delle sfide inedite da affrontare.

Eccovi allora il link per scaricare gratuitamente God of War Ragnarok Valhalla:

L'apertura della nuova pagina PS Store dedicata all'espansione di GoW Ragnarok s'accompagna a una sinossi che ci offre una visione d'insieme sui contenuti inediti di questo DLC gratuito.

"Con God of War Ragnarök: Valhalla imparerai a padroneggiare diversi aspetti dell'arsenale di Kratos a ogni tentativo, mentre affronti nuove combinazioni di nemici e alcune sorprese lungo il tuo percorso! La morte non è mai la fine. Kratos potrà accedere ad armi, abilità e scudi ma ogni nuovo tentativo reimposterà le statistiche, gli attacchi runici e i vantaggi. Con il progredire di Kratos a ogni tentativo, potrai scegliere delle ricompense che ti aiuteranno a spingerti più a fondo nelle misteriose profondità del Valhalla, creando risorse adatte per potenziamenti continui".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento con 5 cose da sapere prima di scaricare God of War Ragnarok Valhalla.