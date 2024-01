God of War Ragnarok Valhalla: avete notato questo riferimento nascosto a GOW 2018?

Oltre ad essere un DLC gratuito di elevata caratura (la nostra recensione di God of War Ragnarok Valhalla vi spiega perché), God of War Ragnarok Valhalla dimostra anche quanto Santa Monica Studios sia attenta ad ogni particolare, con piccoli ma evidenti richiami a quanto mostrato nei precedenti giochi della serie.

Un dettaglio specifico riguarda proprio i multipli combattimenti contro Tyr durante gli eventi di Valhalla: il dio norreno affronta Kratos usando ogni volta un'arma differente proveniente dalle terre lontane che ha visitato nel corso dei suoi lunghi viaggi. Tyr combatte il guerriero spartano usando le armi ottenute esplorando le terre egiziane, azteche e giapponesi; c'è spazio anche per una lancia e scudo presi proprio dall'Antica Grecia, patria d'origine di Kratos.

L'ampio e variegato armamentario a disposizione di Tyr non è casuale, in quanto testimonianze dei suoi viaggi sono già ben visibili esplorando il suo Tempio durante gli eventi di God of War pubblicato su PlayStation 4 nel 2018. Alcuni murali mostrano infatti i viaggi compiuti dal dio della guerra norreno proprio in Grecia, Egitto e Giappone oltre che nei territori aztechi, tutti luoghi dai quali ha recuperato non solo armi ma anche tesori e cimeli ben custoditi all'interno del Tempio. Tyr è sempre stato mosso dal desiderio di conoscere realtà completamente diversi dalla sua, scoprendo nuove culture ed ampliando così le sue conoscenze. In Valhalla dimostra inoltre di aver imparato a padroneggiare alla perfezione ciascuna arma straniera, dimostrandosi così un avversario temibile per Kratos.

