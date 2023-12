God of War Ragnarok Valhalla: quali sono i livelli di difficoltà e cosa cambia?

Se avete letto il nostro approfondimento su quanto dura e quante ore servono per finire God of War Ragnarok Valhalla, saprete già che la longevità dell'espansione gratis non è legata alla sola natura roguelite dell'esperienza di gioco propostaci dal DLC ma anche, e soprattutto, dai suoi Livelli di Difficoltà.

Chi si accinge a reindossare i panni di Kratos e Atreus per far tremare ancora una volta i pilastri del pantheon norreno deve infatti scegliere con attenzione il livello di sfida più adatto ai propri gusti ed esigenze.

Perfettamente consapevole delle necessità della community, il team di Sony Santa Monica ha quindi ben pensato di offrire agli emuli del Dio della Guerra l'opportunità di selezionare ben cinque Livelli di Difficoltà, ciascuno dei quali si ripromette di soddisfare le esigenze di chi vuole sviscerare tutti i contenuti di questa espansione gratuita nei modi e nei tempi più adatti ai propri gusti.

Show Me Will

Come suggerito dal titolo scelto dal team di Santa Monica, il livello di difficoltà più basso di GoW Valhalla è studiato per soddisfare coloro che desiderano concentrarsi principalmente sulla storia e sui contenuti narrativi del DLC. In questo specifico livello, infatti, i combattimenti si fanno molto più semplici, con nemici che non richiedono particolari abilità nel poter essere abbattuti per poter proseguire le attività indicate dall'espansione.

Show Me Resolve

Selezionando il livello di difficoltà 'Show Me Resolve', i giocatori di God of War Ragnarok Valhalla devono fronteggiare nemici più arcigni rispetto al preset Give Me Story. Il quantitativo di danni arrecati da Kratos (e ricevuti dalle singole tipologie di avversario in contrate nel Valhalla) è sostanzialmente identico a quello della Modalità Facile della campagna principale. Come per il livello di difficoltà precedente, anche nel caso di 'Show Me Resolve' si tratta perciò di un preset di difficoltà studiato specificamente per coloro che desiderano concentrarsi sulla storia, ma con la possibilità di acquisire un 10% di ricompense supplementari.

Show Me Courage

L'impostazione di difficoltà predefinita per eccellenza, Show Me Courage è l'equivalente della Modalità Normale di GoW Ragnarok e, come tale, è pensata per incontrare i gusti, le esigenze e l'esperienza del maggior numero possibile di appassionati. Oltre a poter accedere a un +20% di ricompense rispetto al preset più basso, i combattimenti affrontati in questo livello di difficoltà sono impegnativi ma possono essere superati con relativa agilità, specie da coloro che hanno completato da poco la campagna principale del kolossal in esclusiva PlayStation.

Show Me Prowess

Analoga alla Modalità Difficile, Show Me Prowess è pensata per chi desidera mettere alla prova le capacità e l'esperienza maturata nel corso dell'avventura principale, affrontando nemici più arcigni che richiedono il giusto tempismo nell'esecuzione delle parate e degli attacchi per poter proseguire l'esperienza roguelite di Valhalla. Attivando questo particolare preset di difficoltà si ottiene il 30% di ricompense supplementari ma bisogna far fronte al costante pericolo di cadere in battaglia e, conseguentemente, vedersi costretti a ritornare ai cancelli del Valhalla.

Show Me Mastery

Se amate le sfide ai limiti dell'impossibile, e se vi sentite particolarmente coraggiosi o incuranti del pericolo, provate a giocare God of War Ragnarok Valhalla in modalità Show Me Mastery, un preset che gli stessi sviluppatori di Sony Santa Monica ritengono quasi insormontabile. Gli avversari affrontati nel preset corrispondente a 'Give Me God of War' nella campagna principale, infatti, danno del filo da torcere anche agli utenti più esperti, obbligando i giocatori a fare appello a tutto il proprio coraggio e, perché no, alla fortuna per completare le sfide proposte dalla modalità roguelite gratuita.