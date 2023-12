God of War Ragnarok Valhalla: da quando si può giocare? Ora di sblocco del DLC in italia

Siete impazienti di giocare a God of War Ragnarok Valhalla? Tranquilli, siete in buona compagnia, purtroppo però bisogna aspettare ancora qualche ora: il DLC gratis esce domani ma l'orario di sblocco in Italia richiede di attendere un pochino più del previsto.

God of War Ragnarok Valhalla esce il 12 dicembre, il DLC gratis si sbloccherà alle 09:00 AM PST, ovvero le 09:00 del mattino orario del Pacifico, quando saranno le 18:00 in Italia. Questo vuol dire che potremo giocare solamente dal tardo pomeriggio di domani e non dalla mezzanotte, come molti avevano auspicato in un primo momento.

Il DLC God of War Ragnarok Valhalla esce su PS4 e PS5 come contenuto gratis per tutti, questo vuol dire che chiunque possieda una copia del gioco può scaricare questo pacchetto aggiuntivo senza costi extra di nessun tipo.

Siete ancora indecisi e non sapete cosa aspettarvi? Ecco cinque cose da sapere prima di scaricare God of War Ragnarok Valhalla, questo DLC propone nuove sfide e ricompense, presentandosi come un epilogo alle vicende narrate nel gioco principale.

Insieme all'annuncio del DLC, Sony ha annunciato che God of War Ragnarok ha venduto 15 milioni di copie al 19 novembre 2023, un anno dopo la sua pubblicazione. Un risultato notevole che testimonia il successo del franchise di Santa Monica Studio.