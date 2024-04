God of War Ragnarok Valhalla: tutti i segreti su Tyr svelati da Santa Monica Studios

In occasione del sesto anniversario dell'uscita di God of War 2018, Santa Monica Studios pubblica un nuovo video di approfondimento incentrato su una delle figure chiave della saga norrena e in particolare di God of War Ragnarok: il dio della guerra Tyr.

In un breve filmato Bruno Velazquez e Mihir Sheth, co-director dell'apprezzato DLC gratuito Valhalla per God of War Ragnarok, hanno svelato più dettagli e segreti sul ruolo di Tyr all'interno del gioco, condividendo con i fan le loro esperienze e sensazioni provate durante lo sviluppo. Il video, è bene avvisare, contiene alcuni spoiler su God of War Ragnarok Valhalla e pertanto chi ancora non ha avuto modo di giocare il contenuti aggiuntivo guardi con attenzione, ma è in ogni caso molto interessante per scoprire ancora meglio i processi creativi che hanno portato alla genesi dell'opera ed alla caratterizzazione di Tyr poi vista in azione, permettendo così ai fan di ampliare ulteriormente le proprie conoscenze del franchise.

Sempre a proposito della serie, lo studio californiano potrebbe ancora non aver concluso con Kratos ed Atreus: Santa Monica Studios sta cercando decine di nuovi sviluppatori da aggiungere al proprio team, e non è da escludere che tali manovre siano potenzialmente collegata a un nuovo gioco di God of War.

