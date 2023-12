God of War Ragnarok Valhalla: quanto spazio serve per installare il DLC gratis?

Il DLC gratis di God of War Ragnarok sta per arrivare e PlayStation Game Size ci svela in anticipo la dimensione del primo contenuto aggiuntivo del gioco di Sony Santa Monica, disponibile dalle 18:00 di oggi (martedì 12 dicembre) su PS4 e PS5.

Nello specifico God of War Ragnarok Valhalla pesa 8.394 GB, questa è la dimensione riferita al client europea dal momento che il file USA ha un peso di 7.667 GB, leggermente inferiore dunque, probabilmente a causa della localizzazione in più lingue della versione EU, fattore che contribuisce ad aumentare la dimensione del file su PlayStation Store europeo.

God of War Ragnarok Valhalla si sblocca il 12 dicembre alle 18:00, dunque a partire dal tardo pomeriggio potrete scaricare il DLC e iniziare a giocare, con dispiacere di coloro che speravano di poter iniziare a divertirsi dalla mezzanotte di oggi.

Siete ansiosi di provare questa nuova sfida? Ecco cosa c'è da sapere su God of War Ragnarok Valhalla, Sony Santa Monica ricorda che il DLC è slegato dalla storia principale e può essere giocato in qualsiasi momento, tuttavia se non volete rischiare spoiler o anticipazioni il consiglio è quello di finire God of War Ragnarok prima di avventurarsi nelle sfide proposte dal DLC gratis Valhalla.