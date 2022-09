God of War Ragnarok: i vantaggi della versione PS5 tra grafica e DualSense

Dopo aver scoperto quanto pesa God of War Ragnarok su PS4, ci chiediamo quali saranno le funzionalità nextgen e i vantaggi specifici del kolossal di SIE Santa Monica su PlayStation 5 in uscita a novembre.

Come mostratoci dai ricchi approfondimenti e video gameplay confezionati dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, la nuova odissea norrena che vivremo nei panni di Kratos e Atreus sfrutterà le funzionalità evolute e la potenza computazionale delle console Sony di ultima generazione per erigere un'impalcatura ludica, grafica e contenutistica che promette di essere davvero granitica.

Nell'elencare i vantaggi e le funzionalità nextgen di God of War Ragnarok, i curatori del sito ufficiale di Sony PlayStation spiegano che la versione PS5 del titolo sarà "il modo migliore per vivere la più grande guerra mai vista nei Nove Regni".

Come si conviene per ogni kolossal in esclusiva PlayStation, naturalmente anche GoW Ragnarok sfrutterà appieno l'SSD ultraveloce di PS5 per offrire un'esperienza di gioco senza interruzioni e con tempi di caricamento quasi azzerati, sia per i viaggi veloci che nelle resurrezioni dalla morte.

Sul fronte strettamente visivo, i nove regni di GoW Ragnarok risplenderanno su PS5 grazie alla resa migliorata nei riflessi, nell'illuminazione e nella gestione delle ombre, come pure nei dettagli geometrici e nella neve deformabile. Chi giocherà il titolo su PlayStation 5 avrà inoltre accesso a specifiche modalità grafiche per fruire l'avventura in 4K nativi a 30fps o in 4K dinamici a 60fps.

Non mancherà poi il pieno supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del controller DualSense, come pure la completa ottimizzazione per l'Audio 3D di PS5 che restituirà all'utente un'ambientazione sonora unica, con un audio tridimensionale che farà avvertire la presenza dei nemici che si avvicinano da ogni direzione.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sul gameplay di God of War Ragnarok con Thor, Odino e altre minacce.