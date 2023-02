God of War Ragnarok, vendite divine! Sono già 11 milioni le copie vendute

C'ha messo oltre 4 anni per realizzare il sequel dell'eccezionale God of War, ma Santa Monica Studio non ha tradito le attese dando vita ad un gioco all'altezza della fama di Kratos. A quanto pare lo studio è stato premiato anche dai videogiocatori, oltre che dalla critica, come testimoniano i freschissimi dati di vendita di God of War Ragnarok.

Attraverso i propri canali ufficiali, gli sviluppatori californiani hanno fatto sapere che God of War Ragnarok ha raggiunto quota 11 milioni di copie vendute, un risultato maturato in meno di tre mesi di permanenza sul mercato. Il secondo capitolo della saga norrena di Kratos ed Atreus, ricordiamo, è stato pubblicato su PlayStation 4 e PS5 il 9 novembre 2022, facendo poi segnare il miglior lancio di sempre per un first-party di PlayStation con ben 5,1 milioni di unità in appena una settimana. Ciò significa che da allora ha piazzato altre 5,9 milioni di copie, sicuramente aiutato dalle festività natalizie.

I ringraziamenti, chiaramente, vanno a tutti i giocatori che hanno scelto di acquistare il gioco in questi mesi. "Siamo onorati di annunciare che God of War Ragnarok ha ufficialmente venduto 11 milioni di copie", scrivono i rappresentati di Santa Monica Studio su Twitter. "Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri fan, dunque grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio". A corredo di questo accorato messaggio c'è una GIF di Kratos che mima il simbolo del cuore, come non l'abbiamo mai visto nei suoi molteplici viaggi di vendetta.

Lo studio di sviluppo non ha fornito informazioni più dettagliate in merito alla ripartizione delle unità vendute, dunque non sappiamo con esattezza quante di quelle copie sono state piazzate su PlayStation 4 e quante su PS5. Possiamo tuttavia affermare con certezza che God of War Ragnarok sta correndo molto più veloce del suo predecessore, che a suo tempo per raggiungere quota 10 milioni di copie ha impiegato poco più di un anno.