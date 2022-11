God of War Ragnarok avrebbe già venduto 3,5 milioni di copie: un'insider ne è sicura

God of War Ragnarok è stato uno dei giochi più attesi di tutto il 2022, motivo per cui è lecito immaginare come il nuovo kolossal di Santa Monica Studio per PlayStation 5 e PS4 si rivelerà subito un grande successo di vendite.

Sappiamo già che God of War Ragnarok è stato il capitolo della serie venduto più velocemente in UK, segnando così un nuovo record sul suolo britannico, tuttavia numeri ufficiali sui risultati globali ancora non ci sono al momento. Stando tuttavia all'insider Millie A, la nuova avventura di Kratos ed Atreus avrebbe già piazzato la bellezza di 3,5 milioni di copie a pochissimi giorni dal lancio.

"Le iniziali aspettative di vendita interne di Sony per God of War Ragnarok erano di 3,5 milioni di copie in tutto il mondo, a sette giorni dalla pubblicazione. Parlando con qualcuno che conosce i numeri dell'industria, il gioco ha già raggiunto l'obiettivo", afferma Millie A su Twitter citando una fonte anonima. Chiaramente si tratta di numeri che devono ancora trovare un riscontro ufficiale, tuttavia non è difficile credere che il gioco abbia già toccato cifre simili: ricordiamo del resto che il precedente God of War del 2018 ha venduto 23 milioni di copie calcolando la versione originale PS4 ed il successivo porting su PC, portando alle stelle l'attesa per il suo seguito.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sony, per quello che promette di rivelarsi un altro importante best-seller della storia PlayStation.