God of War Ragnarok: il Fimbulwinter stravolgerà i Nove Regni 'in modi diversi'

Il Direttore del prossimo capitolo di God of War, Eric Williams, torna alle scene di gameplay ammirate nel Reveal Trailer di Ragnarok dal PlayStation Showcase per spiegare la centralità dei venti del Fimbulwinter negli stravolgimenti a cui assisteremo esplorando i Nove Regni del kolossal PS4 e PS5.

Come sottolineato dallo stesso Williams nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, i venti del Fimbulwinter non saranno solo un triste presagio per l'arrivo del Ragnarok ma saranno la causa scatenante degli stravolgimenti che accadranno a Midgard e negli altri Regni della mitologia norrena che dovremo visitare compiendo il nuovo viaggio insieme a Kratos e Atreus.

Secondo quanto specificato dallo stesso Direttore Creativo che ha preso il posto di Cory Barlog come guida per lo sviluppo di God of War Ragnarok, "il Fimbulwinter sferzerà su ciascuno dei Nove Regni e ne cambierà l'aspetto. Questo, ovviamente, non significa che ogni Regno sarà coperto di neve. Quello della 'tempesta' è un termine che non descrive appieno il ruolo del Fimbulwinter... è un evento che colpisce i Nove Regni e li cambia in modi diversi. Certo, Midgard sarà l'epicentro del cataclisma e perciò lì vedrete i venti sferzare al punto tale da generare il permafrost".