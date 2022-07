God of War Ragnarok, il viaggio di Kratos e Atreus: i Nove Regni attendono i giocatori

Con l'apertura ufficiale dei preordini di God of War: Ragnarok, si avvicina il momento del debutto della nuova epopea norrena firmata dagli sviluppatori di stanza presso Santa Monica Studios.

Per ingannare l'attesa che separa il pubblico dal tanto atteso day one del sequel del God of War del 2018, il team di Sony ha offerto alcuni piccoli indizi su quella che sarà la trama complessiva proposta dall'esclusiva PS4 e PS5. Sul sito ufficiale di PlayStation, troviamo infatti una breve sinossi di God of War: Ragnarok, che vi riproponiamo tradotta qui di seguito:

"Il Fimbulwinter è ormai iniziato. Kratos e Atreus devono viaggiare attraverso ognuno dei Nove Regni in cerca di risposte, mentre le forze di Asgard si preparano per una battaglia che secondo le profezie condurrà alla fine del mondo. Lungo la strada, esploreranno mitologici panorami mozzafiato, e affronteranno temibili nemici, tra mostri e divinità norrene. La minaccia del Ragnarok si fa sempre più vicina. Kratos e Atreus dovranno scegliere tra la propria salvezza e quella dei Regni".



La storia di Kratos dopo la Grecia si appresta dunque ad accogliere un nuovo tassello, con God of War: Ragnarok in arrivo sul mercato videoludico il prossimo 9 novembre 2022, in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4.