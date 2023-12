God of War Ragnarok, il viaggio di Kratos continua con la patch 05.03: cosa cambia?

Mentre il viaggio di Kratos continua con il DLC gratis fondamentale visto nella recensione di God of War Ragnarok Valhalla, Santa Monica Studio ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il sequel del reboot pubblicato nel 2018. Quali cambiamenti introduce la 05.03? Le correzioni sono diverse e apportano tante novità al gioco PlayStation.

A ridosso di poco tempo dalle spiegazioni di Santa Monica sul perché God of War Ragnarok Valhalla sia gratis, l'avventura di base ha ricevuto un corposo aggiornamento: God of War Ragnarok è ora giunto alla patch 05.03, come segnalato dallo stesso team di sviluppo attraverso i propri canali Twitter/X ufficiali e tramite un comunicato sul proprio sito. Volete sapere quali sono le migliorie? Qui a seguire trovate un elenco parziale delle patch notes:

Eliminate le particelle persistenti della Lancia di Draupnir all'avvio della cinematica

Aumentata la difficoltà di alcune sfide nell'arena

Aggiornamenti vari al bilanciamento e alla messa a punto dei combattimenti

Corretto un problema per cui la Maestria del Labirinto Greco non aumentava il valore di "Aprire Forzieri Greci" se Kratos rinunciava a una selezione di ricompense dopo aver speso Echi Fuggenti per aprire un forziere.

Corretto un exploit durante l'uso della Lancia contro Ormstunga.

Corretto un errore per cui l'incontro non terminava quando si calciavano gli Einherjar al di fuori dell'arena.

Risolto un problema per cui Týr si teletrasportava via e non tornava più.

Corretto un problema a causa del quale non tutti i pezzi dell'armatura del Cacciatore erano disponibili.

Rivisto un problema per cui l'incontro non terminava se Nightmare veniva espulso da una creatura vicino al confine dell'arena

Corretto un problema a causa del quale Kratos poteva erroneamente rimanere in stato di furia spartana quando interagiva con le Fanciulle dello Scudo.

Sono stati risolti diversi crash, tra cui l'apertura di alcuni forzieri o spaccature, crash specifici di lingue non inglesi e perdite di memoria su PlayStation 4.

Risolto un problema per cui Kratos cadeva attraverso il mondo

Corretto un problema per cui Kratos cadeva fuori dall'arena quando interagiva con una spaccatura sulla Nave Egeo

Corretto un problema per cui Kratos cadeva nel mondo dopo aver attraversato un portale mistico.

Adesso i sottotitoli non si sovrappongono più all'interfaccia utente nei menu dei venditori.

Corretti alcuni casi in cui l'assistente alla navigazione puntava a posizioni non corrette

Il timer non si sovrappone più alla barra della salute dell'Anima del Guerriero

Corretto un problema legato al timer che non raggiungeva mai lo zero nell'incontro Nave Egea

Apportati dei cambiamenti che risolvono un errore che faceva sì che uno screen reader leggesse la richiesta della Tavola della Riflessione due volte di seguito

Corretti i casi in cui i sottotitoli non erano formattati correttamente

God of War Ragnarok è in continuo miglioramento, come visto a partire dalle ultimissime patch notes. Siete ancora alle prese con l'avventura di Kratos e Atreus giunta nel novembre 2022?