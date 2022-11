God of War Ragnarok: in viaggio verso Vanaheim nel nuovo video Dietro le Quinte

Dopo aver svelato la genesi delle musiche di God of War Ragnarok per Atreus e Angrboda, il team di Santa Monica confeziona un nuovo video Dietro le Quinte che ci porta a Vanaheim, la patria del popolo Vanir e della dea Freya.

Nel proporci questo nuovo filmato di approfondimento, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios mette in guardia gli spettatori degli spoiler sui Nove Regni di God of War Ragnarok, di conseguenza facciamo nostro il consiglio di Santa Monica e invitiamo chi ci segue a osservare del trailer in calce alla notizia solo dopo aver completato la campagna principale.

L'Episodio 7 dei video Behind the Scenes di GoW Ragnarok descrive infatti il lavoro svolto dai designer di Sony Santa Monica nel plasmare la giungla norrena di Vanaheim. Il video propone quindi delle scene in-engine alternate a concept art che tratteggiano l'impegno profuso dagli sviluppatori nel concretizzare la visione di una 'narrazione ambientale' che potesse seguire le gesta compiute dal Fantasma di Sparta.

Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra guida con trucchi di God of War Ragnarok a firma di Giovanni Panzano, con tutti i suggerimenti per proseguire nel migliore dei modi il viaggio intrapreso da Kratos e Atreus nell'esclusiva PS4 e PlayStation 5.