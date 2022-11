God of War Ragnarok, nuovo video: alla scoperta dei segreti del design di eroi e creature

Non bastasse l'esilarante spot di God of War Ragnarok con Ben Stiller nei panni di Kratos, i ragazzi di Sony Santa Monica pubblicano un nuovo video approfondimento incentrato, questa volta, sul processo creativo che ha portato alla realizzazione del design dei personaggi e delle creature.

Il terzo video Dietro le Quinte sullo sviluppo di GoW Ragnarok ci porta nel regno di Svartalfheim per renderci partecipi dell'incredibile lavoro portato avanti dagli studi Santa Monica nella realizzazione dei personaggi che si alterneranno per tutta la durata del racconto interattivo della prossima odissea norrena di Kratos e Atreus.

Il filmato descrive l'impegno profuso dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios nello sviluppo degli eroi e delle creature del nuovo capitolo di God of War, dai modelli poligonali passando per le texture, le animazioni e la caratterizzazione dei singoli PNG, il tutto per rendere ancora più immersiva e autentica l'esperienza da vivere nei regni norreni con l'avvento del Ragnarok.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di God of War Ragnarok, non prima però di ricordarvi che il kolossal action adventure di Sony è previsto al lancio per il 9 novembre su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento su God of War Ragnarok e Kratos contro gli dei.