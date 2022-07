God of War Ragnarok: video unboxing di Collector's e Jötnar Edition, ecco i contenuti

Sony e Santa Monica Studio hanno finalmente svelato al mondo la data d'uscita di God of War Ragnarok, accompagnando l'attesissimo annuncio alla pubblicazione di un filmato che mostra nel dettaglio le due edizioni limitate del gioco.

Nel filmato in questione, possiamo vedere in azione Rafael Grassetti, lo Studio Art Director, e Ryan Hurst, attore che ha prestato voce e fattezze per la realizzazione di Thor. Lo sviluppatore e il membro del cast hanno infatti aperto sia la Collector's Edition che la Jötnar Edition, ovvero le versioni più costose di God of War Ragnarok.

All'interno della Collector's Edition di GOW Ragnarok troverete uno scrigno con i seguenti oggetti:

Voucher con il codice utile per scaricare la versione PlayStation 4 o PlayStation 5 del gioco

Steelbook priva del disco

Gemelli Vanir realizzati nello stesso stile dei giocattoli di Atreus presenti nell'edizione da collezione del precedente God of War

Set di dadi dei nani con effetto legno in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil

Replica di Mjölnir, il martello di Thor, di circa 40 centimetri

Armatura Darkdale per Atreus (solo estetica) e Kratos

Impugnatura Darkdale per le Lame del Caos e per il Leviatano

Colonna Sonora Digitale di God of War Ragnarok

Mini Artbook digitale ad opera di Dark Horse Digital

Set di Avatar per il PlayStation Network

Tema per PlayStation 4

In aggiunta ai contenuti della Collector's Edition, la Jötnar Edition contiene anche:

Un vinile con le musiche composte da Bear McCreary

Un set di spille degli animali che rappresentano Faye, Kratos e Atreus: il falco, l'orso e il lupo

Una replica dell'anello leggendario di Draupnir

Set di dadi di Brok con finitura metallica e un sacchetto per contenerli con il logo dei due fabbri

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 9 novembre 2022 solo su PlayStation 4 e PlayStation 5.