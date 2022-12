God of War Ragnarok vince il premio Best Story ai PS Blog Game Of The Year 2022

Dopo la vittoria di Elden Ring come miglior gioco dell'anno ai TGA, anche la community online del PlayStation Blog ha preso parte alla votazione per la scelta del Game Of The Year 2022. Il tempo per votare è giunto al termine e, tra la vittoria del premio Best Story per God of War Ragnarok e non solo, le candidature sono davvero tante.

In totale, i giocatori hanno espresso le proprie preferenze per un totale di sedici categorie, facendo così in modo che la vittoria del premio come miglior gioco dell'anno 2022 su PlayStation Blog fosse determinata dai soli utenti. Ma quali sono i vincitori di quest'anno? Qui di seguito vi riportiamo alla lista completa per le singole nomination.

Premio Best New Character

Al primo posto della votazione per la scelta del miglior personaggio inedito troviamo Thor di God of War Ragnarok, il quale si aggiudica il premio di cui sopra. Ciò nonostante, per la community videogiocatrice ci sono altri tre personaggi che sono riusciti a conquistare i loro cuori, aggiudicandosi un posto nel podio di questa categoria. Dopo Thor di God of War Ragnarok troviamo:

Il gatto di Stray

Odino di God of War Ragnarok

Malenia di Elden Ring

Premio Best Story

Come affermato in apertura alla notizia, l'ultima epopea di Kratos e Atreus - al cui nome è riportato quello di Santa Monica Studio - si è aggiudicata il premio della miglior storia narrata approdata nei lidi di PlayStation. Ciò nonostante, il 2022 ha visto il ritorno di titoli dapprima usciti sul mercato e sequel di grandi storie che hanno convinto il pubblico negli ultimi anni. Al seguito di God of War Ragnarok, infatti, troviamo:

The Last of US Parte 1

Elden Ring

Horizon Forbidden West

Best Graphical Showcase

Sul fronte grafico - anche in questo caso - assistiamo al dominio incontrastato di God of War Ragnarok, il quale continua ad aggiudicarsi il benestare della community avendo rilasciato una delle esperienze videoludiche più significative di questa annata targata PlayStation. Tuttavia, i nomi che seguono la produzione targata Santa Monica Studio hanno dimostrato un grande potenziale sul fronte tecnico:

Horizon Forbidden West

Elden Ring

Call of Duty Modern Warfare 2

Best Art Direction

Al primo posto del premio della miglior direzione artistica troviamo, ancora una volta, God of War Ragnarok, seguito dai seguenti titoli:

Elden Ring

Horizon Forbidden West

Stray

Best Audio Design

God of War Ragnarok

Elden Ring

Call of Duty Modern Warfare 2

Horizon Forbidden West

Soundtrack of the Year

God of War Ragnarok

Elden Ring

The Last of Us Parte 1

Horizon Forbidden West

Best Accessibility Features

L'inclusività nei videogiochi è divenuta uno degli argomenti più importanti degli ultimi anni e, come possiamo evincere dalla stessa categoria, i team di sviluppo e i giocatori pongono sempre più maggior attenzione alla creazione di un'esperienza videoludica capace di abbracciare sempre più giocatori. Qui di seguito vi riportiamo i vincitori del premio per le migliori funzioni di accessibilità:

God of War Ragnarok

The Last of US Parte 1

Horizon Forbidden West

FIFA 23

Best use of DualSense

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Call of Duty Modern Warfare 2

Stray

Best Multiplayer Experience

Call of Duty Modern Warfare 2

Overwatch 2

FIFA 23

Gran Turismo 7

Best Ongoing Games

Le produzioni videoludiche online sono sempre più caratterizzate da elementi Game As A Service che compongono una parte fondamentale dell'esperienza. Proprio per questo, secondo la community del PlayStation Blog, il nuovo titolo di Activision è riuscito a fornire il miglior supporto post-lancio. Di seguito troviamo:

Fortnite

Final Fantasy XIV

Fall Guys

Best Sports Game

Gran Turismo 7

Fifa 23

NBA 2K23

F1 22

Best Independent Game of the Year

Seguendo la scia delle premiazioni dei The Game Awards 2022, Stray si aggiudica il premio di miglior gioco indie del 2022, seguito da:

Sifu

Cult of the Lamb

Inscryption

Best Re-Release

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Tennage Mutant Ninja Turltes: The Cowabunga Collection

Stanley Parable: Ultra Deluxe

Miglior gioco dell'anno PlayStation

La community ha espresso la propria decisione: God of War Ragnarok è il miglior gioco dell'anno su PlayStation. Il titolo targato Santa Monica Studio si aggiudica il premio più ambito di tutti, seguito da:

Elden Ring

Horizon Forbidden West

Stray

Giunge così al termine la votazione dei migliori giochi secondo gli utenti PlayStation Blog. Cosa ne pensate? Qual è stato per voi il Game of The Year 2022? Fatecelo sapere qui sotto nella sezione dedicata ai commenti.