God of War Ragnarok vittima dell'hype per il teaser del Super Bowl, giocatori delusi

God of War Ragnarok sarà al Super Bowl, si diceva prima che il popolare evento sportivo andasse in onda e in molti pensavano ad un teaser per un corposo annuncio, come un DLC single player o magari un trailer della serie TV targata Amazon.

Come sempre accade in questi casi, si erano create notevoli aspettative e anche noi abbiamo riportato i rumor sul possibile annuncio della modalità New Game Plus di God of War Ragnarok e della possibilità di vedere le prime immagini di una espansione single player per l'avventura di Kratos e Atreus.

Il Super Bowl si è poi tenuto regolarmente il 12 febbraio ma di God of War Ragnarok nemmeno l'ombra o quasi: God of War Ragnarok è stato protagonista di uno spot al Super Bowl LVII, un video promozionale della serie Live from PS5 e oltretutto destinato al solo mercato canadese, dunque lo spot non è nemmeno stato trasmesso negli Stati Uniti.

A poco più di 48 ore dall'evento sportivo dell'anno, è montata la polemica per l'hype generato (involontariamente?) da Sony con l'annuncio della presenza di Godo d War Ragnarok al Super Bowl, un teaser che ha fatto ipotizzare grandi scenari, per questo non mancano i commenti di giocatori delusi che si aspettavano ben altro, considerando la comunicazione in pompa magna da parte del publisher.

E voi cosa ne pensate? Era lecito attendersi qualcosa di più oltre ad uno spot di pochi secondi, o il Super Bowl non è certo la sede più adatta per annunci di questo tipo?