God of War Ragnarok vittima del rieview bombing: c'entra la sfida per il GOTY ai TGA 2022?

Che ci crediate o meno, la community di Metacritic ha bombardato di recensioni negative God of War Ragnarok: stando ad alcuni, la pioggia di 0 e 1 nelle votazioni degli utenti dipenderebbe dalla battaglia che andrà in scena per la vittoria del GOTY ai The Game Awards 2022.

Le tempistiche scelte da chi sta provando ad alterare in maniera pretestuosa la media voto di God of War Ragnarok sul più celebre aggregatore di recensioni, in effetti, non sembrano essere casuali: tra poche ore andrà in scena lo spettacolo dei TGA 2022 organizzato da Geoff Keighley, e con esso la cerimonia che decreterà il vincitore del prestigioso premio del Game of the Year.

L'accesa discussione che ha animato in queste settimane i social e i portali di settore più frequentati per quella che, con ogni probabilità, sarà la sfida a due tra GoW Ragnarok ed Elden Ring per il GOTY ai Game Awards 2022, dovrebbe essere alla base di questo assurdo review bombing.

Le motivazioni addotte da chi ha assegnato un voto di 0 su 10 a God of War Ragnarok su Metactic sono tanto futili quanto inconsistenti, da qui l'ipotesi dell'illogico tentativo di sabotaggio orchestrato da chi, evidentemente, ritiene che un review bombing possa in qualche modo modificare l'esito delle premiazioni per il GOTY ai TGA 2022.

I gestori di Metacritic hanno però provveduto a rimuovere buona parte dei voti pretestuosi comminati da chi ha partecipato a questo review bombing, anche se al momento la forbice tra i voti della stampa di settore e i giudizi della community risulta essere ancora piuttosto marcata (94/100 contro 79/100).