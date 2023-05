God of War, il Ragnarok nel volto di Kratos: l'evoluzione dell'eroe nella clip di Sony

"A me gli occhi!", verrebbe quasi da esclamare osservando l'ultima clip condivisa dai curatori dei profili social di Sony per riassumere le fatiche vissute da Kratos nella saga di God of War.

Dagli esordi all'odissea norrena con Atreus, Kratos è la personificazione dell'epico viaggio che ha dovuto compiere sin dagli esordi della serie targata Sony Santa Monica, combattendo le bizzose divinità dell'Olimpo prima di seguire il Fimbulwinter di God of War Ragnarok per far tremare i pilastri dei Nove Regni.

La barba incolta, le rughe che solcano il viso e uno sguardo reso ancora più impenetrabile dalle mille battaglie vinte contro i suoi nemici rendono Kratos una delle icone più amate dalla community PlayStation, prova ne siano le vendite divine di God of War Ragnarok e le molteplici iniziative portate avanti dal colosso tecnologico giapponese per promuovere la saga come perno centrale dell'ecosistema PlayStation 5 e dell'esperienza da fruire sulle piattaforme Sony di ultima generazione.

Se siete in vena di un ulteriore approfondimento sulle fatiche patite da Kratos nella saga degli studi di Santa Monica, oltre alla clip che trovate in calce alla notizia vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su God of War, somiglianze e differenze tra mito greco e norreno.