God of War Ragnarok vs Assassin's Creed Valhalla: qual è il migliore?

Negli ultimi anni la mitologia norrena ha goduto di grande popolarità in ambito videoludico, grazie in particolare al successo di due grosse produzioni come God of War Ragnarok ed Assassin's Creed Valhalla, che hanno preso spunto dalle figure e gli scenari nordici per plasmare le loro storie ed avventure.

I due prodotti Santa Monica Studio e Ubisoft sono in verità piuttosto diversi tra di loro, ma non sono comunque mancati confronti per via delle tematiche molto simili che li accomunano. A questo punto quale tra God of War Ragnarok ed Assassin's Creed Valhalla si può considerare il gioco migliore?

Per quanto riguarda l'utilizzo della mitologia norrena di riferimento, l'avventura con protagonisti Kratos ed Atreus ne prende spunto per poi dare un tocco fortemente personale: come già accaduto con il predecessore, e come già fatto anche con l'originale saga greca di God of War, Santa Monica Studio ha voluto in parte reinterpretare i miti per dare così una caratterizzazione molto più personale alla storia ed i personaggi alla base della loro opera, mescolando dunque tra loro fedeltà alla mitologia e spunti originali pensati direttamente dagli sviluppatori. Anche l'avventura di Eivor si prende le sue libertà, ma in questo caso si nota un'attinenza maggiore alle storie nordiche e senza alcuni stravolgimenti consistenti compiuti invece da God of War Ragnarok.

Lato gameplay, invece il discorso è diverso trattandosi, come accennato, di due prodotti dalla differente filosofia ludica e strutturale. Valhalla infatti si pone come un enorme Action/RPG di stampo open world, pieno di attività e missioni secondarie da compiere nel frattempo che si segue la storia principale. Molto spesso, però, i giocatori non hanno mancato di criticare l'eccesso di contenuti offerti da Ubisoft (che ha supportato costantemente il gioco dal lancio avvenuto nel 2020), che spesso hanno avuto come effetto collaterale quello di rendere molto pesante e ridondante la progressione del gioco.

Al contrario, Ragnarok si pone come un Action/Adventure dalla forte componente narrativa, la cui avventura è strutturata in maniera molto più lineare pur garantendo comunque una certa libertà di azione ed esplorazione. La longevità dell'esclusiva PlayStation è di conseguenza molto più contenuta rispetto al titolo Ubisoft, ma quest'ultimo rischia di scivolare spesso nella ripetitività e non tutte le sue attività si rivelano brillanti. Ragnarok punta invece su meno attività ed un numero più limitato di missioni secondarie, ma dimostra al tempo stesso importanti passi avanti in termini di gameplay rispetto al predecessore.

Alla luce di questi dettagli, verrebbe da dire che God of War Ragnarok sia il gioco migliore, ma si tratta in ogni caso di un paragone che deve tenere conto anche la differenza di genere e di struttura tra le due produzioni, accomunate fondamentalmente dall'essere ambientate in un contesto basato sulla mitologia norrena. E voi cosa ne pensate? Quale produzione è la migliore secondo il vostro punto di vista?

Nel frattempo scopriamo anche chi ha venduto di più tra God of War 2018 e God of War Ragnarok. Ecco intanto quando dovrebbe uscire Assassin's Creed Mirage, il prossimo gioco della storica serie Ubisoft.