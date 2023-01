God of War Ragnarok vs Horizon Forbidden West: chi ha venduto di più?

Due sequel attesissimi, usciti nello stesso anno e su entrambe le piattaforme PlayStation: parliamo naturalmente di Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok. Quale dei due ha venduto di più? Proviamo a capirlo insieme.

Abbiamo già eletto il miglior sequel tra God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, adesso vogliamo concentrarci sulle vendite, anche se reperire dati precisi non è semplice.

Sappiamo che Horizon Forbidden West ha debutto al numero 1 in Inghilterra mentre negli USA è andata ancora meglio, negli Stati Uniti Horizon Forbidden West ha segnato il record per incassi in dollari tra tutte le esclusive PS5. Non sappiamo però quanto effettivamente abbia venduto ad oggi, alcune stime parlano di cifre superiori alle cinque milioni di unità ma Sony non ha mai confermato questi numeri. Considerando però la scarsità di scorte di PS5 e la feroce concorrenza sopratutto a inizio anno (pensiamo al fenomeno Elden Ring), Horizon Forbidden West non dovrebbe ancora aver raggiunto quota dieci milioni di copie distribuite.

E per quanto riguarda l'avventura di Kratos e Atreus? God of War Ragnarok ha venduto 5.1 milioni di copie nella prima settimana diventando così il gioco PlayStation Studios con le vendite più alte di sempre nei primi sette giorni di presenza sul mercato. Ragnarok è anche il quarto gioco più venduto dell'anno in Gran Bretagna (solo vendite retail) dietro FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2, Pokemon Violetto e Pokemon Scarlatto.

Ad oggi dunque God of War Ragnarok dovrebbe aver venduto più di Horizon Forbidden West ma c'è da precisare come questi numeri siano in realtà viziati da tantissimi fattori come le scarse scorte di PlayStation 5 e le vendite ormai ridotte al lumicino dei giochi su PS4, due elementi che hanno influenzato negativamente le vendite globali di entrambi i prodotti.