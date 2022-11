God of War Ragnarok vs Horizon Forbidden West: qual è il miglior sequel?

Stiamo parlando di due dei giochi più importanti dell'anno che sta per concludersi: Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, entrambi sequel di due giochi di enorme successo per PS4, capaci di vendere singolarmente oltre 20 milioni di copie sulla piattaforma old-gn di Sony. Ma qual è il miglior seguito tra i due?

Premesso che non è semplice dare una risposta definitiva, analizziamo pregi e difetti di entrambi i titoli con l'obiettivo di stimolare un dibattito. Partiamo (se non altro perché uscito prima, in ordine di tempo) con Horizon Forbidden West, il gioco di Guerrilla ha attualmente un Metascore di 88/100 (83/100 in versione PS4) leggermente più basso rispetto all'89/100 di Horizon Zero Dawn per PS4.



Nella recensione di Horizon Forbidden West il nostro Giuseppe Arace conclude la sua opinione con queste parole: "Naturale evoluzione di Zero Dawn, Horizon Forbidden West porta a pieno compimento la sua missione di sequel: ambire a vette più elevate, e raggiungerle. Guerrilla costruisce un mondo di assuefacente meraviglia, contenitore di culture, miti e storie da scoprire, in cui muoversi con avida curiosità, e lo fa perfezionando praticamente ogni aspetto del primo episodio. I tonanti confronti con le macchine, la maggiore libertà d’esplorazione, la superiore qualità della messa in scena, l’inebriante art design: valori produttivi e creativi di alto profilo che riducono l’impatto di alcuni pur presenti spigoli ludici e narrativi, per confezionare un’avventura in cui l’epicità galoppa a briglie sciolte."



Passando a God of War Ragnarok invece, questo ha un Metascore più alto di Horizon Forbidden West, pari a 94/100, identico a quello di God of War 2018. Si tratta dunque di un sequel dagli alti valori produttivi, ma che non aggiunge novità sostanziali? Assolutamente no, come chiarito dal nostro Alessandro Bruni nella recensione di God of War Ragnarok



"Recuperando con convinzione e perizia il taglio più viscerale ed intimista del precedente capitolo, Ragnarok riesce a fare anche di più: donare uno spettacolare punto d'approdo per l'intera saga, con un racconto poderoso, toccante e intriso di richiami antologici che i fan di lunga data non potranno fare a meno di adorare. Al netto di qualche piccola asperità, l'ultima opera di Santa Monica Studio ci ha regalato un'esperienza straordinaria, destinata a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva della platea videoludica."



Due giochi dunque di altissimo profilo della lineup PlayStation per il 2022, senza alcun dubbio. E secondo voi, qual è il miglior sequel tra Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.