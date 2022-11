God of War Ragnarok: quanto tempo ci vuole per ottenere il Trofeo Platino?

God of War Ragnarok ha 36 trofei così suddivisi: quattro d'oro, quindici d'argento, sedici di bronzo e uno di platino. Quante ore di gioco servono per sbloccare il trofeo di platino? Il sito PowerPyx ha provato a stimarlo, seppur in mezzo ci siano comprensibilmente molte variabili capaci di influenzare le tempistiche.

Idealmente PowerPyx ha stimato 20 ore per finire la campagna (ecco quanto dura God of War Ragnarok) e altre 20 ore per completare le quest secondarie e sbloccare tutti i trofei, a patto però di seguire una guida dettagliata, altrimenti i tempi aumentano e completare tutte le quest potrebbe richiedere almeno 30 o 40 ore, per un totale di 50/60 ore.

Chiaramente è una durata indicativa ed estremamente variabile, dal momento che God of War Ragnarok non ha trofei legati al livello di difficoltà, dunque possibile sbloccare trofei anche al livello di difficoltà più basso. Stimando una durata della storia in 20/25 ore, è possibile ipotizzare che altre 20/30 ore possano servire per completare le sfide secondarie ma come detto si tratta solamente di una stima ipotetica e il numero di ore necessarie dipende anche dalla propria abilità in gioco e dall'utilizzo o meno di guide che possano aiutare il giocatore a risolvere rapidamente le quest.