God of War Ragnarok, Wolverine e Spider-Man 2 escono solo su PS5 o anche su PS4?

Sono senza dubbio tre dei titoli più interessanti mostrati durante lo showcase del 9 settembre: ci riferiamo a God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, gli ultimi due sviluppati da Insomniac Games. Ma questi giochi usciranno solo su PS5 o arriveranno anche su PS4?

Per quanto riguarda God of War Ragnarok (questo il titolo ufficiale del gioco di Sony Santa Monica) sappiamo che si tratta di un progetto cross-gen destinato ad uscire nel 2022 su entrambe le console Sony, la data di lancio non è stata confermata ma lo studio ha ribadito che il nuovo God of War arriverà il prossimo anno sia su PS5 che su PS4.



Passando a Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine di Insomniac, questi giochi sembrano essere esclusivamente destinati a PlayStation 5 in quanto il logo di PS4 non è apparso nei trailer mostrati durante lo showcase. Spider-Man 2 è atteso per il 2023 mentre Wolverine è privo di una finestra di lancio ma sappiamo che lo sviluppo è ancora nelle primissime fasi, una uscita nel 2024 potrebbe dunque non essere così irrealistica. Un lancio su PS4 per i due giochi di Insomniac sembra improbabile, con Marvel's Spider-Man Miles Morales che ha rappresentato la chiusura di un ciclo per lo sviluppatore.