God of War Ragnarok: dall'equipaggiamento ai set armatura, trucchi per i nuovi giocatori

Manca ormai poco all'uscita di God of War Ragnarok su PS4 e PlayStation 5, e così i ragazzi di Sony Santa Monica si affacciano sulle pagine del PS Blog per offrire degli interessanti consigli a coloro che attendono con impazienza di proseguire l'odissea norrena di Kratos e Atreus.

Grazie alle dritte condivise da Anthony DiMento, Lead Player Investment Designer di Santa Monica Studio, gli emuli del Dio della Guerra possono iniziare nel migliore dei modi l'avventura nei Nove Regni di GoW Ragnarok.

L'approfondimento di DiMento, logicamente, non affronta la questione del sistema di combattimento o della progressione degli oggetti da acquisire nel corso dell'avventura (per non cadere in spoiler), ma si focalizza sulle innovazioni apportate al gameplay dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios rispetto al kolossal del 2018 diretto da Cory Barlog.

Gli argomenti trattati dall'esponente di Santa Monica spaziano dai livelli di potenziamento degli equipaggiamenti al sistema di trasmogrificazione di God of War Ragnarok con cui personalizzare liberamente l'aspetto estetico dell'armatura a partire dal Livello 9. DiMento esorta inoltre gli appassionati ad avventurarsi su percorsi poco battuti, non soltanto per apprezzare il grande lavoro svolto dagli artisti di Santa Monica nel dare forma ai Regni norreni ma anche, e soprattutto, per acquisire oggetti ed equipaggiamenti speciali.

In calce alla notizia trovate il link alla guida di Santa Monica per chi si appresta a vivere la prossima avventura di Kratos e Atreus. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di God of War Ragnarok.