God of War Raising Kratos annunciato da Sony: in arrivo sul canale Youtube Playstation

God of War ha da poco festeggiato il proprio primo anniversario con diverse iniziative, tra cui la pubblicazione di un tema dinamico gratuito per PS4. Sembra tuttavia che Sony abbia anche altri piani.

Piuttosto a sorpresa ha infatti fatto la propria comparsa sul canale Youtube ufficiale di Playstation il video che trovate in apertura a questa news. Si tratta di un vero e proprio Trailer, che annuncia l'imminente esordio sulla piattaforma di "God of War: Raising Kratos". Quest'ultimo viene presentato come un documentario all'interno del quale sarà ripercorso lo sforzo produttivo realizzato dagli studi di Santa Monica per riportare Kratos su console. Descritto come qualcosa di più di un "semplice making of", God of War: Raising Kratos consentirà a videogiocatori ed appassionati di osservare da un punto di vista decisamente inedito e privilegiato ciò che si cela dietro le quinte di un grande titolo.

Dalla sua pubblicazione, God of War ha conquistato numerosi riconoscimenti, venendo premiato anche come Gioco dell'Anno in occasione dei The Game Awards 2018. I cinque anni di lavoro di Cory Barlog e di Santa Monica Studio saranno ripercorsi all'interno di questo peculiare documentario, che sarà pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Playstation. Purtroppo, ad ora non è indicata una data specifica, ma solamente la generica dicitura "Coming Soon". Siete felici di questa iniziativa?



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che alcune voci di corridoio vorrebbero God of War 2 già in sviluppo!