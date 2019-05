God of War Raising Kratos: il documentario dedicato all'esclusiva PS4 è ora disponibile!

Come promesso, Sony ha reso gratuitamente disponibile sul canale youtube ufficiale di Playstation un corposo documentario dedicato a God of War per Plyastation 4.

Il prodotto è decisamente corposo, con una durata di poco inferiore alle due ore, e si propone di ripercorrere il processo che ha portato alla realizzazione delle avventure di Kratos ed Atreus. Un lavoro durato circa cinque anni, ma che ha ampiamente ripagato della fatica gli sviluppatori di Santa Monica. God of War ha infatti incassato innumerevoli riconoscimenti in seguito alla sua pubblicazione, tra cui l'ambito titolo di Gioco dell'Anno in occasione dei The Game Awards 2018. Ma non solo: l'esclusiva Playstation 4 ha infatti ottenuto anche una calda accoglienza da parte dell'utenza, che ora chiede a gran voce l'annuncio di un sequel. Questo "making of" si presenta dunque come una produzione decisamente interessante, un'opportunità per dare uno sguardo ai dietro le quinte dello sviluppo videoludico. Come di consueto, potete trovare God of War: Raising Kratos direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Il primo trailer di God of War Raising Kratos aveva suscitato grande fermento all'interno della community, che sospettava includesse al suo interno un teaser di God of War 2. Purtroppo, a quanto pare non è così, e Cory Barlog in persona è intervenuto per spiegare le origini della misteriosa scena finale.