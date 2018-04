God of War: la recensione sarà online su Everyeye.it il 12 aprile alle 09:00

Manca poco al lancio di: il nuovo gioco diarriverà nei negozi il 20 aprile ma qualche giorno prima sarà possibile leggere la recensione sulle nostre pagine, a opera di

Quando, precisamente? La recensione di God of War per PS4 sarà online giovedì 12 aprile alle 09:00 insieme alla video recensione della nuova avventura di Kratos. In queste ore Francesco ha iniziato ad esplorare le fredde terre del Nord ma ovviamente non potrà darci le sue impressioni prima della scadenza dell'embargo.

Giovedì 12 aprile alle 09:00 sarà possibile "vuotare il sacco" e dunque scopriremo tutto su God of War: comparto tecnico, novità del gameplay, trama (senza spoiler) longevità e altri dettagli sulla produzione targata Sony Santa Monica. A proposito della longevità, nel più recente episodio del podcast di Kinda Funny Games, Cory Barlog ha dichiarato che completare il gioco al 100% richiederà più di 40 ore, non ci resta che attendere il 12 aprile per saperne di più su questo e su altri aspetti di God of War.

God of War uscirà il 20 aprile su PS4, lo stesso giorno nei negozi arriveranno anche la PS4 Pro Limited Edition e il DualShock 4 personalizzato con loghi e colori del gioco. Quale edizione di God of War avete prenotato? Limited, Bonus o Collector's? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.