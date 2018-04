God of War registra in UK il miglior lancio nella storia del franchise

Dopo i tanti complimenti ricevuti da parte della stampa internazionale, sembra che God of War sia stato accolto più che calorosamente anche dai giocatori. Il nuovo gioco di Santa Monica Studios, disponibile da pochi giorni su PlayStation 4, ha fatto registrare i migliori dati di vendita al lancio in UK nella storia del franchise.

Stando ai dati diffusi da GamesIndustry.biz, God of War è riuscito a vendere il 35% in più rispetto a God of War III, capitolo uscito nel 2010 su PlayStation 3 che deteneva ad oggi il primo posto per le vendite piazzate nel Regno Unito. Il nuovo God of War per PS4 ha venduto anche meglio di Shadow of the Colossus di Bluepoint Games, precedentemente miglior lancio per quanto riguarda le esclusive PS4 in UK. I dati emersi non tengono conto del mercato digitale, ormai non più trascurabile se si desidera avere una panoramica completa sull'andamento di un determinato videogioco.

Di seguito, i 10 titoli più venduti in UK durante l'ultima settimana:

God of War Far Cry 5 Yakuza 6: The Song of Life FIFA 18 Mario Kart 8: Deluxe Super Mario Odyssey Fallout 4 PlayerUnknown’s Battlegrounds The Legend of Zelda: Breath of Wild Grand Theft Auto V

Tra le new entry segnaliamo anche le ottime prestazioni di Yakuza 6: The Song of Life, anch'esso dimostratosi il miglior esponente della serie in quanto a vendite fatte registrare al lancio in terra britannica.

God of War è ora disponibile per PlayStation 4. Anche GameStop USA ha confermato l'ottimo andamento al lancio per il nuovo action-adventure di Santa Monica.