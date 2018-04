God of War: la replica del livestream ufficiale che ha anticipato il lancio del gioco

Il nuovo God of War per PlayStation 4 è finalmente stato pubblicato nella giornata di oggi da Sony Interactive Entertainment. La compagnia nipponica, insieme ad alcuni membri di Santa Monica Studios (tra cui il game director Cory Barlog) hanno tenuto un live streaming che ha fatto da preludio all'atteso debutto del gioco.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra alcune sequenze di gameplay tratte da God of War, in modo da darci un'ulteriore panoramica sulle sue ambientazioni nordiche, sul combat system rinnovato, e sulla nuova telecamera posizionata alle spalle di Kratos. Tra i presenti, inoltre, troviamo anche nomi ai vertici di Sony, come il social media director Sid Shuman, Shawn Layden, presidente e CEO di SIEA, oltre al compositore della colonna sonora del gioco Bear McCreary.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che God of War è da oggi disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Dopo anni di fatica, i ragazzi di Santa Monica si stanno ora godendo l'ondata di successo: il gioco è già balzato al primo posto dei titoli più trasmessi sul Twitch, nel mentre persino i colleghi di Guerrilla Games, autori di Horizon: Zero Dawn, hanno voluto congratularsi pubblicando una simpatica immagine crossover tra i due giochi.