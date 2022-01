God of War: quali sono i requisiti della versione PC?

Visto il rinnovato successo di Horizon: Zero Dawn, Days Gone e Death Stranding, è chiaro che Sony abbia trovato terreno fertile nella fetta di mercato del gaming su PC. A ribadirlo, l’uscita programmata di altri due titoli: Uncharted e God of War. Riguardo a quest’ultimo, atteso per il 14 gennaio 2022, ecco i requisiti per far sì che possa girare.

Requisiti minimi

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i5-2500k (4 core 3.3GHz) / AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1GHz)

: Intel i5-2500k (4 core 3.3GHz) / AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1GHz) GPU : Nvidia GTX 960 (4GB) / AMD R9 290x (4GB)

: Nvidia GTX 960 (4GB) / AMD R9 290x (4GB) RAM : 8GB

: 8GB Spazio d’archiviazione: 70GB HDD

Requisiti consigliati

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i5-6600k (4 core 3.5GHz) / AMD Ryzen 5 2400 G (4-core 3.6GHz)

: Intel i5-6600k (4 core 3.5GHz) / AMD Ryzen 5 2400 G (4-core 3.6GHz) GPU : Nvidia GTX 1060 (6GB) / AMD RX 570 (4GB)

: Nvidia GTX 1060 (6GB) / AMD RX 570 (4GB) RAM : 8GB

: 8GB Spazio d’archiviazione: 70GB SSD

Ricordiamo che, oltre a offrire migliorie tecniche come le ombre a risoluzione più alta e il 4K a 60 fps, questo porting di God of War supporterà anche funzioni quali Nvidia Reflex, Nvidia DLSS e l’Ultra Wide Screen. Ecco quali sono i requisiti di sistema per godersi l’epopea di Kratos puntando sulle performance o sui dettagli grafici.

Requisiti modalità Performance

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i7-7700k (4 core 4.2GHz) / AMD Ryzen 7 3700x (8 core 3.6GHz)

: Intel i7-7700k (4 core 4.2GHz) / AMD Ryzen 7 3700x (8 core 3.6GHz) GPU : Nvidia RTX 2070 (8GB) / AMD RX 5700 XT (8GB)

: Nvidia RTX 2070 (8GB) / AMD RX 5700 XT (8GB) RAM : 16GB

: 16GB Spazio d’archiviazione: 70GB SSD

Requisiti dettagli a Ultra

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i9-9900k (8 core 3.6GHz) / AMD Ryzen 9 3950x (16 core 3.5GHz)

: Intel i9-9900k (8 core 3.6GHz) / AMD Ryzen 9 3950x (16 core 3.5GHz) GPU : Nvidia RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB)

: Nvidia RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB) RAM : 16GB

: 16GB Spazio d’archiviazione: 70GB SSD

Avete già visto i vantaggi della tecnologia Reflex applicata a God of War? La versione PC di God of War supporterà anche la tecnologia FSR, ovvero la FidelityFX Super Resolution di AMD.