God of War: un retailer portoghese lo da in uscita per il 22 marzo

Il rivenditore portogheseha riportato una nuova data di lancio per l'attesissimo God of War in arrivo su, dandolo in uscita per il prossimo 22 marzo. Potrebbe trattarsi della data definitiva?

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia e a questo indirizzo, nei listini del retailer portoghese il nuovo God of War è dato in uscita per il 22 marzo, data che corrisponde perfettamente a quella che era trapelata qualche settimana fa sul PlayStation Store. Tuttavia, dal momento che potrebbe trattarsi benissimo di un placeholder, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di una conferma ufficiale da parte di Sony.

A tal proposito, secondo il producer di Sony Japan la data di lancio ufficiale di God of War verrà annunciata a breve. Per tutte le altre novità, invece, vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.