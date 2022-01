God of War riceve un nuovo aggiornamento su PC: le novità della patch 1.0.4

Neppure i migliori sono privi di difetti: nonostante abbia fatto registrare un lancio sontuoso, la versione PC di God of War non si è rivelata esente da problemi. Per fortuna, i ragazzi di Santa Monica Studio stanno lavorando sodo per limare le imperfezioni.

Dopo soli tre giorni dalla pubblicazione della patch 1.0.3 di God of War, hanno messo a disposizione anche la patch 1.0.4, la quale ha risolto una serie di problemi e ha aggiunto una novità. A seguire tutti i dettagli.

God of War PC | Patch 1.0.4

Fix

Adesso Atreus si resetta se al caricamento di un checkpoint o di un salvataggio smette di rispondere;

Risolte alcune rare istanze che provocavano il crash dei driver;

Risolto un problema con il rilevamento della VRAM su piattaforme Intel XE;

Risolto un problema che causava l'attivazione della modalità in finestra quando venivano resettate le impostazioni del display sui monitor ultrawide;

Risolto un problema che provocava la perdita del controllo quando veniva aperto l'inventario durante la sequenza di viaggio tra i reami;

Risolto il crash che si verificava alla chiusura del client.

Funzioni

Aggiunto il regolatore per la nitidezza del DLSS.

Altri cambiamenti

Aggiunti ulteriori report al log dei crash per facilitare l'identificazione dei crash intermittenti.

La patch 1.0.4 è già disponibile. Se non l'avete ancora ricevuta, provate a riavviare il client di Steam o Epic Games Store. Se invece non avete ancora acquistato il gioco, scoprite perché dovreste nella nostra recensione di God of War per PC