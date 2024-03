God of War: ti ricordi la prima volta che hai usato le Lame del Caos?

Se pensiamo all'arma più iconica usata da Kratos nella serie di God of War, generalmente le Lame del Caos sono le prime che ci vengono in mente: è usando queste che il Fantasma di Sparta dà il via alle sue avventure videoludiche, iniziate nel lontano 2005 su PlayStation 2 con l'ormai leggendario capostipite.

A colpire non era solo la bellezza delle Lame in sé, ma anche la loro potenza: distruggere orde di creature demoniache con queste temibili spade è stata fonte di soddisfazione e coinvolgimento per tutti gli appassionati del franchise creato da Santa Monica Studios. In God of War II vengono invece introdotte delle versioni alternative delle due armi, le Spade di Atena, sostanzialmente uguali nella forma e nelle abilità a disposizione ma caratterizzate da un'elsa diversa rispetto alle versioni originali create da Ares (ecco chi è Ares in God of War), entrambe a forma di testa demoniaca.

Le Lame del Caos sono dunque un sinonimo stesso di God of War, le armi per eccellenza a disposizione di Kratos nonostante l'arrivo della potente ascia Leviatano nella saga norrena iniziata nel 2018 e proseguita con God of War Ragnarok. Ricordate la prima volta che le avete utilizzate, quando avete messo le mani sopra il vostro primo gioco di God of War?

Se invece ancora non conoscete il brand oppure avete giocato soltanto alcuni titoli, ecco dove giocare tutti i God of War fin qui pubblicati.

