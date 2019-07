God of War: ricreato il Leviatano, l'ascia di Kratos, in Dreams

Dreams è uno strumento incredibile se affidato alle mani giuste e, a dimostrarlo ancora una volta, è la creazione a tema God of War di un utente, il quale è stato in grado di replicare in maniera perfetta la potentissima ascia di Kratos.

La creazione di MikeyCslt, questo è il nome dell'utente che ha riprodotto l'arma con l'editor targato Media Molecule, è riuscito ad attirare persino le attenzioni di Sony Santa Monica, che ha condiviso sui propri profili social ufficiali le immagini del Leviatano in Dreams. Come potete vedere anche voi dagli screen che trovate in calce alla notizia, il risultato è davvero incredibile e mette in evidenza non solo la bravura dell'utente, ma anche le incredibili potenzialità di un titolo come Dreams.

A proposito, avete già letto del giocatore che ha riprodotto ogni singola animazione di Super Mario 64 in Dreams? Pare inoltre che qualcuno abbia creato una riproduzione perfetta del DualShock 4 in Dreams.