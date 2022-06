God of War rinviato al 2023? Per Jason Schreier il rumor è falso

God of War Ragnarok verrà rinviato? L'impaziente fanbase continua a farsi questa domanda da mesi, dal momento che Sony e Santa Monica Studio, pur avendo fissato la finestra di lancio nel 2022, non hanno ancora annunciato la data di lancio precisa.

Mentre prosegue l'attesa, quest'oggi la redazione spagnola di GameReactor ha fatto tremare tutta la comunità affermando che God of War Ragnarok è stato rinviato internamente al 2023 e che Sony si sta preparando per annunciarlo alla comunità. A riferirlo alla testata sarebbero state "varie fonti europee" non meglio specificate.

Pur essendo tutto fuorché ufficiale, il rumor ha scatenato un acceso dibattito il rete, al quale non ha potuto fare a meno di unirsi anche Jason Schreier, giornalista di Bloomberg che può essere annoverato tra le voci più autorevoli del settore. Intervenendo sul forum di ResetEra, il buon Schreier non si è mostrato convinto delle parole di GameReactor.es, dal momento che una sua fonte fidata non ha mai sentito parlare del rinvio al 2023. Queste le sue parole: "È difficile dirlo con certezza, ma Qualcuno Che Dovrebbe Avere Informazioni Di Prima Mano non ha sentito nulla riguardo ad un rinvio al 2023, contrariamente a Qualcuno Che Dovrebbe Avere Informazioni Di Seconda Mano".

Secondo Schreier, quindi, God of War Ragnarok non è stato posticipato al 2023. In mezzo a tutti questi rumor noi non possiamo far altro che pazientare in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony e Santa Monica Studio. Nel frattempo, ci teniamo a ricordarvi che ufficialmente God of War Ragnarok è previsto nel 2022 su PS4 e PlayStation 5.