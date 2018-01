God of War: rivelata la Mason Stone Edition, disponibile da GameStop USA

Tramite le pagine del forum ResetEra, scopriamo che GameStop USA lancerà sul mercato, speciale edizione del nuovo gioco di Santa Monica Studio che garantirà ai suoi acquirenti una vasta serie di bonus digitali e beni da collezione.

Tra il contenuto di God of War: Mason Stone Edition troviamo: una statuetta di Kratos e Atreus da 9″ realizzata da Gentle Giant, una custodia steelbook, una litografia esclusiva, una mappa in tessuto, l'anello della Mason Stone, e altro ancora.

Tra i bonus scaricabili digitalmente, abbiamo invece: lo scudo del Defender of the Chosen, il set d'armatura del Death’s Vow, lo scudo del Exile’s Guardian, il numero #0 del fumetto curato da Dark Horse, un mini-artbook, e un tema dinamico. In calce potete dare uno sguardo alla prima immagine emersa in rete raffigurante quest'edizione speciale del gioco, al momento non confermata per il mercato europeo.

God of War uscirà su PlayStation 4 durante i primi mesi di quest'anno. Un retailer portoghese ha recentemente indicato il 22 marzo come data di lancio definitiva del gioco.