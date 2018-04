God of War: rotto il day one, le prime copie sono già in vendita in alcuni paesi?

Come riportato da SegmentNext, sembra che alcuni rivenditori abbiano già rotto il day one di God of War in Nord America, Australia e Medio Oriente, tanto che le prime foto degli acquirenti soddisfatti hanno fatto la loro comparsa su Reddit e sui principali social network.

Non è certo la prima volta che i rivenditori rompono il day one di titoli molto attesi, in quanto caso sembra che alcuni utenti siano entrati in possesso del gioco con dieci giorni di anticipo rispetto alla data di lancio, fissata per il 20 aprile in contemporanea mondiale.



In Italia al momento non si segnalano casi di vendita anticipata, comunque vi invitiamo a prestare attenzione a eventuali spoiler che nelle prossime ore potrebbero fare capolino su Reddit, Facebook e forum specializzati. Ricordiamo che giovedì 12 aprile alle 09:00 del mattino sarà online sulle pagine di Everyeye.it la Recensione di God of War, accompagnata dalla Video Recensione della nuova avventuta di Kratos.