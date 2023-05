God of War saluta Raf Grassetti: l'Art Director lascia Santa Monica dopo 10 anni

Dopo ben dieci anni di collaborazione, le strade di Raf Grassetti e Santa Monica Studio si sono separate: l'Art Director ha fatto sapere d'aver lasciato la software house californiana.

"Dopo un incredibile viaggio durato dieci anni, oggi è il mio ultimo giorno in Sony", ha scritto Grassetti sul suo profilo Twitter personale. "Una sensazione dolceamara, ma al di là di ogni cosa sono ricolmo di gratitudine per le innumerevoli opportunità che ho fortunatamente avuto. Sony è stata la mia seconda casa e le sono enormemente riconoscente per avermi coinvolto in maniera così profonda in God of War. Le abilità che ho acquisito e le profonde connessioni che ho stabilito con delle persone incredibili rimarranno con me per sempre".

Raf Grassetti si è unito a Santa Monica Studio nel 2013 in qualità di Lead Character Artist. Dal 2016 al 2018 ha lavorato come Principal Artist contribuendo a realizzare God of War (2018), per poi essere promosso ad Art Director, carica che ha ricoperto durante lo sviluppo di God of War Ragnarok. Nel novembre del 2022, dopo la pubblicazione dell'ultima avventura di Kratos, ha compiuto un ulteriore passo in avanti divenendo Studio Art Director, ma la sua avventura nello studio PlayStation è ormai terminata.

Grassetti non ha svelato i motivi della separazione, ma ha ringraziato in maniera diretta Cory Barlog, Eric Williams, Yumi Yang e Rohde Scott per la fiducia che gli hanno accordato, e l'intera famiglia di Sony Santa Monica per il supporto che gli hanno dimostrato, promettendo infine di rivelare in un secondo momento i dettagli sulla sua futura avventura.