God of War: Santa Monica celebra la Festa del Papà con un nuovo trailer

Nella giornata di ieri, domenica 17 giugno, si festeggiava negli USA la Festa del Papà. Sony Santa Monica ha colto l'occasione per pubblicare un nuovo trailer dedicato a God of War, titolo disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4.

Come è noto, la figura di Kratos, che in passato si distingueva quasi esclusivamente per la sua crudeltà e per la sua forza bruta in battaglia, si è evoluta in modo esponenziale nell'ultimo capitolo della serie di Santa Monica. Di fondamentale importanza è stata la relazione con suo figlio Atreus, che lo ha accompagnato nelle nuove avventure all'intero della mitologia norrenna. In calce trovate anche alcuni poster disegnati dall'artista Doaly, anch'essi incentrati sul rapporto tra Kratos e Atreus, e che potete decidere di acquistare seguendo questo indirizzo.

Lasciandovi alla visione del video e delle immagini, vi ricordiamo che God of War è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo è tornato a dominare la classifica di vendita inglese superando i numeri di Vampyr. Durante l'E3 2018 di Los Angeles, Sony ha annunciato che la tanto richiesta modalità New Game Plus verrà aggiunta prossimamente dagli sviluppatori tramite una patch gratuita. Per tutti gli ulteriori dettagli sull'action-adventure di Santa Monica, vi rimandiamo alla nostra Recensione.