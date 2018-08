God of War: Santa Monica mostra il prototipo della prima boss fight

Il PlayStation Blog ha pubblicato un nuovo articolo dedicato a God of War, l'acclamata esclusiva PlayStation 4 che ha riportato in auge la serie incentrata sulle brutali avventure di Kratos.

La software house ha sfruttato l'occasione per mostrarci il prototipo della prima boss fight presente nel gioco, peraltro una delle più apprezzate in assoluto dai giocatori. A differenza di quanto abbiamo potuto ammirare nei precedenti capitoli della serie, il primo scontro contro un boss nel nuovo God of War vede come antagonista un avversario dalle dimensioni molto contenute: lo Straniero. Dopo epiche battaglie combattute contro esseri letteralmente colossali, Santa Monica ha deciso di aprire con un effetto sorpresa il nuovo God of War, optando per un un utilizzo della telecamera completamente diverso rispetto al passato. Invece che allontanarsi con lo zoom, infatti, la camera segue in modo ravvicinato lo scontro, rendendo ogni singolo colpo ancora più brutale e percepibile da parte del giocatore. Gli sviluppatori ci spiegano inoltre che la distruzione ambientale ha avuto un ruolo cruciale all'interno della battaglia, essendosi rivelato un modo per coinvolgere maggiormente nell'azione e rendere il tutto più frenetico ed elettrizzante.

In cima e in calce alla notizia trovate il video tratto dal prototipo mostrato da Santa Monica, oltre ad alcuni artwork che mostrano i lavori svolti dai designer sul boss. A questo indirizzo trovate l'articolo completo, insieme ad ulteriori filmati di approfondimento.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che God of War è disponibile ora per PlayStation 4. Il 20 agosto sarà introdotto il New Game Plus.