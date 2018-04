God of War: Santa Monica pubblica una foto di Kratos senza barba

Accontentando una curiosa richiesta dei fan, i ragazzi di Santa Monica Studio hanno pubblicato un'immagine che ritrae Kratos completamente sbarbato. La foto ci mostra più chiaramente quanto sia effettivamente cambiato il volto del guerriero di Sparta nell'arco di tempo che intercorre fra God of War 3 e l'ultimo capitolo della serie.

Potete osservare l'immagine in questione a fine news. C'è da dire che senza la sua folta barba effettivamente Kratos dimostra qualche anno in meno, nonostante i segni del tempo siano comunque chiaramente visibili sulla sua pelle. Cosa ne pensate? Lo preferite così?

God of War è disponibile esclusivamente su Playstation 4. Recentemente Santa Monica ha pubblicato la patch 1.15 che migliora la stabilità del gioco e apporta piccole modifiche all'interfaccia. Il gioco è stato accolto calorosamente dal pubblico e dalla critica: il nuovo capitolo della serie è diventato il gioco Playstation 4 con il secondo punteggio Metacritic più alto di sempre e per un certo periodo di tempo è stato il titolo più trasmesso su Twitch, riuscendo a battere l'agguerrita concorrenza di Fortnite e League of Legends. Per ulteriori informazioni su God of War, rimandiamo alla recensione di Everyeye e all'articolo di approfondimento dedicato agli utenti che hanno già completato la campagna.