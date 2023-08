God of War: lo sapete come muore la moglie di Kratos?

Il personaggio di Kratos, il carismatico protagonista di tutti i capitoli della serie di God of War, appare costantemente e profondamente turbato non solo a causa delle avventure che si ritrova a vivere, ma anche a causa della morte di entrambe le donne che aveva preso in moglie nel corso della sua vita.

Prima di proseguire oltre con la spiegazione, vi ricordiamo che potreste incappare in spoiler sia sui primi tre capitoli della serie, sia su God of War del 2018 e God of War Ragnarok. Se volete evitare di rovinarvi la sorpresa, dunque, vi raccomandiamo di non procedere oltre con la lettura.

Secondo quanto raccontato dai videogiochi che lo vedono come protagonista, Kratos ha infatti avuto due mogli diverse: la prima, di nome Lysandra, era la sua sposa quando l’uomo era alla guida dell’esercito spartano in Grecia. La seconda, di nome Faye, fu invece sposata da Kratos quando egli decise di lasciare per sempre il regno ellenico e i suoi dei per spostarsi nel freddo nord, a Midgard, e tentare di ricominciare una nuova vita. Purtroppo, il destino è crudele con Kratos in entrambi i casi, e il protagonista è costretto a vederle morire entrambe: scopriamo come.

Lysandra perde la vita ancora prima che le vicende del primo capitolo della serie di God of War abbiano inizio, e per mano di Kratos stesso, il quale la uccide involontariamente - insieme alla loro unica figlia, Calliope - durante un raptus di cieca follia causato dalla sua furia omicida nel nome del dio Ares, con il quale aveva stretto un patto tempo prima.

Per quanto riguarda Faye, invece, sposata da Kratos nel lasso di tempo che intercorre tra God of War 3 e God of War 2018, il motivo esatto della sua morte non viene mai specificato all’interno della serie. Tutto ciò che è possibile fare è speculare, sulla base di alcuni indizi forniti dal gioco stesso e dal libro God of War: Lore and Legends. In quest’ultimo viene infatti riportato un dialogo di Atreus, figlio di Kratos e Faye, che sostiene di aver visto la madre pallida e debole prima della morte. Questa informazione potrebbe portarci a pensare che la donna - appartenente in realtà alla razza dei giganti del regno di Jotunheim - sia morta per una qualche strana malattia. In alternativa, considerando che Faye è la legittima proprietaria dell’ascia Leviatano usata da Kratos negli ultimi due capitoli - a proposito, sapete quanto pesa l’ascia Leviatano di God of War? - si potrebbe azzardare l’ipotesi che abbia perso la vita in seguito ad un combattimento.

