God of War schizza sul podio dei giochi più venduti su Steam

Qual è il gioco più venduto su Steam nel momento in cui scriviamo? New World di Amazon, ma sul podio troviamo anche l'appena annunciato God of War di PlayStation Studios, in arrivo a gennaio 2022, che debutta sul marketplace di Valve nelle posizioni alte della classifica.

Counter-Strike Global Offensive Operazione Riptide è il secondo gioco più venduto sulla piattaforma mentre al terzo posto troviamo proprio God of War di Santa Monica Studio, a testimonianza dell'hype che circonda l'arrivo dell'avventura di Kratos su PC, per la prima volta in assoluto.

God of War per PC arriverà su Steam ed Epic Games Store, disponibile dal 14 gennaio 2022 al prezzo di 49.99 euro, inclusi nel pacchetti trovano spazio anche una serie di bonus da utilizzare in-game:

Armature Voto di Morte per Kratos e Atreus

Skin scudo Guardiano dell’Esilio

Skin scudo Brocchiero della Fucina

Skin scudo Anima Elfica Lucente

Skin scudo Scudo Oscuro

Secondo gli analisti non ci vorrà molto presumibilmente prima che God of War arrivi a superare New World piazzandosi al primo posto della classifica, anche se al momento come detto si trova sul gradino più basso del podio. Lo sapevate? L'arrivo di God of War su PC fa arrabbiare i fan di Bloodborne, la community del gioco FromSoftware chiede da anni un porting per Windows, al momento senza risultati.