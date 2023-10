God of War, lo scontro con Ares: quando Kratos divenne il Dio della Guerra

L'originale God of War del 2005 è riconosciuto tra i migliori giochi PS2 mai realizzati: il classico di Santa Monica Studios ci ha fatto conoscere le imprese di Kratos, il Fantasma di Sparta al servizio degli Dei dell'Olimpo e in particolare agli ordini di Ares, il Dio della Guerra.

Per avere salva la vita dopo essere stato duramente sconfitto dagli invasori barbari, Kratos strinse un patto con Ares prima degli eventi di God of War, giurando di servirlo eternamente. Da quel momento il guerriero spartano ha commesso ogni tipo di atrocità per volere dell'essere divino, arrivando addirittura ad uccidere la sua stessa famiglia. Da quel momento Kratos intraprende un percorso di vendetta nei confronti di Ares, con l'aiuto delle altre divinità dell'Olimpo preoccupate dalla sua continua ricerca di potere che lo ha portato ad assediare Atene.

Lo scontro finale del primo God of War è incentrato proprio sull'epica battaglia tra Kratos ed Ares (ecco maggiormente nel dettaglio chi è Ares in God of War), ancora oggi una delle boss fight più iconiche del franchise targato PlayStation. Grazie ai poteri ottenuti dal Vaso di Pandora, Kratos vede accrescere a dismisura la sua forza e le sue dimensioni, riuscendo così a combattere ad armi pari con il temibile nemico. Ma Ares è un lottatore formidabile, capace di mettere ripetutamente alle strette il Fantasma di Sparta al massimo della sua forza.

Alla fine, dopo un lungo ed estenuante combattimento, è Kratos ad avere la meglio sul rivale. In punto di morte, Ares spiega di aver spinto lo spartano a sacrificare la sua famiglia in quanto, recidendo qualunque tipo di legame con il suo passato, sarebbe infine diventato un grande guerriero. "Ci sei riuscito", la risposta conclusiva di Kratos, pochi attimi prima di infliggere il colpo di grazia all'avversario trafiggendolo con la sua spada. E da quel momento, Kratos prende il suo posto come nuovo Dio della Guerra, sedendosi sul trono olimpico un tempo appartenuto al suo predecessore.