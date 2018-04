God of War: scoperto un tesoro segreto grazie alla mappa della Stone Mason Edition

C'è voluta un'intera settimana, ma alla fine i giocatori hanno scoperto uno degli ultimi segreti nascosti dagli sviluppatori in God of War. Come? Grazie alla Stone Mason Edition!

Per fare ciò, gli utenti di Reddit hanno dovuto decifrare le rune norrene presenti sulla mappa contenuta in questa speciale edizione del gioco. Si è reso necessario molto lavoro e la collaborazione di molti giocatori, ma alla fine è stata svelata una storia legata ai due fabbri Brok e Sindri, che tempo addietro persero un tesoro. L'ultima posizione nota di quest'ultimo è però molto approssimativa, e per trovarlo è necessario completare alcune azioni.

Non vi sveliamo altro però. Se siete interessati alla natura del tesoro e al modo per ottenerlo, vi invitiamo a seguire le istruzioni raccolte nel thread apposito su Reddit e a vedere l'immagine e il video allegati a questa notizia. Possiamo solo dirvi che si tratta di un oggetto estremamente potente. Il director Cory Barlog in persona si è complimentato via Twitter con i giocatori che sono riusciti a scoprire quest'ultimo segreto

Vi ricordiamo che God of War è disponibile all'acquisto esclusivamente su PlayStation 4. Il titolo si è aggiornato già sei volte da quanto è stato lanciato - l'ultima ieri con la patch 1.16 - perlopiù con miglioramenti all'esperienza di gioco e bug fix. Nei prossimi giorni è attesa l'introduzione della Modalità Foto. Secondo il noto analista Michael Pachter, il gioco ha tutte le carte in regola per superare ampiamente le 10 milioni di copie vendute.