God of War, scovato un bizzarro Easter Egg: la scoperta utilizzando la telecamera libera

Il nome di Lance McDonald potrebbe risultare sconosciuto a molti, ma il content creator è estremamente noto nelle community di Dars Souls e Bloodborne, grazie al suo lavoro di indagine su segreti nascosti e contenuti tagliati dal team di sviluppo.

Recentemente, ad esempio, McDonald ha pubblicato un interessante video, in cui illustra la possibilità di assumere il controllo di nemici e Boss in Dark Souls 3. Ora, il giovane ha abbandonato momentaneamente il mondo From Software per dedicarsi all'esplorazione dell'ultimo God of War, pubblicato nel 2018 (Se non avete ancora giocato a God of War, avvertiamo che segue un'anticipazione sul titolo).



Riuscito ad ottenere l'accesso alla telecamera libera all'interno del gioco di Santa Monica Studios, ha immediatamente avvistato un contenuto piuttosto...peculiare. Come potete visionare direttamente in calce a questa news, infatti, vi è un bizzarro dettaglio che emerge nella fase di combattimento che vede Kratos opporsi a Baldur. Sconfitto l'avversario, il protagonista lo scaglia infatti nelle profondità di un profondo crepaccio. A quanto pare, però il personaggio non sembra averla presa affatto bene, tanto che nel corso della sua inarrestabile caduta trova le energie per rivolgere a Kratos gesti decisamente poco gentili!



In chiusura, vi segnaliamo che recentemente è stata presentata la nuova responsabile di Santa Monica Studios.