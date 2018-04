God of War è il secondo gioco per PS4 con il punteggio più alto su Metacritic

God of War ha ricevuto recensioni stellari e valutazioni estremamente positive da parte della stampa internazionale, con numerosi Perfect Score, come testimoniato anche dall'attuale Metascore su Metacritic.

Ad oggi, God of War è il secondo videogioco per PlayStation 4 con il Metascore più alto in assoluto, avendo superato The Last of Us Remastered. Il nuovo gioco di Cory Barlog si piazza al secondo posto subito dietro a Grand Theft Auto V, che può contare su un Metascore pari a 97/100, solo di due punti superiore rispetto a quello del nuovo God of War.

La Top 10 dei migliori giochi PS4 secondo Metacritic continua con (in ordine) Persona 5, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Journey, Bloodborne, Undertale e The Witcher 3 Wild Hunt.

God of War sarà disponibile dal 20 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, sapevate che lo scorso weekend Kratos e Atreus hanno partecipato al derby Lazio-Roma allo Stadio Olimpico?