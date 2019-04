God of War: il sequel svelato dal nuovo tema dinamico per PS4?

Come fatto notare da un utente particolarmente attento, il nuovo tema dinamico di God of War pubblicato da Sony per celebrare l'anniversario dell'action-game diretto da Cory Barlog potrebbe aver svelato in maniera molto sottile l'arrivo del prossimo capitolo dell'epopea di Kratos.

Come potete osservare tramite lo screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il tema presenta un'iscrizione composta da misteriose rune nordiche che campeggia sul fianco della barca utilizzata da Kratos e Atreus. Procedendo alla traduzione in inglese dei simboli si ottiene la seguente affermazione, che sembra fare da preambolo al futuro della serie: "Ragnarok is coming". Con il termine Ragnarok, nella mitologia norrenna, si indica generalmente una sorta di Apocalisse in cui le forze del bene si scontreranno contro le tenebre scatenando una battaglia finale che causerà prima la distruzione del mondo, e poi la sua rinascita.

Non che qualcuno nutra ormai ancora dubbi al riguardo, ma sembra proprio che il sequel delle avventure norrenne del Fantasma di Sparta si farà: la frase in questione, infatti, sembra fare direttamente riferimento allo svolgimento narrativo raccontato nell'ultimo capitolo della serie.

God of War 2 arriverà presumibilmente su PlayStation 5, la cui line-up di lancio potrebbe includere, oltre al rumoreggiato Horizon Zero Dawn 2, anche giochi come Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, come lasciato intendere dalle recenti dichiarazioni di Mark Cerny di Sony.